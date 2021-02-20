Штаб ООС: Украинские военные не ведут наступление на Донбассе

Подразделения из состава операции Объединенных сил на Донбассе не ведут наступление, и придерживаются договоренностей о режиме прекращения огня. Такое заявление сделал штаб ООС в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.

В штабе ООС сообщили, что второй день подряд незаконные вооруженные формирования ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, грубо нарушая ранее достигнутые договоренности. Только за последние сутки боевики выпустили в направлении позиций ВСУ около 80 мин указанного калибра.

«Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей. Так, сегодня около 5:00 утра, в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет», – отмечается в сообщении.

Уже через несколько часов НВФ обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от Пивденного.

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В штабе ООС добавили, что в социальных сетях распространяется пророссийский контент, что такие действия НВФ «вполне оправданы», поскольку по их данным, украинские войска якобы пошли в наступление. Однако эта информация является ложной.

«Официально сообщаем, что подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года», – подчеркнули в штабе ООС.