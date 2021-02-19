На Донбассе сообщают о стрельбе в районе Донецка и Новгородского

За минувшие сутки на Донбассе украинская сторона зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Также сообщается о новых обстрелах с начала текущих суток.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Так сегодня, 20 февраля, штаб ООС зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Новгородского, который граничит с неподконтрольной Горловкой, НВФ открыли обстреляли позиции украинских бойцов из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин. Отмечается, что пострадавших нет.



Также о стрельбе в районе Новгородского пишут пользователи соцсетей.

#Горлівка район Н'ю Йорка (Новгородського) йде бій, чутно кулемети, бмп... з міста минуса 120, плюсів нема...

в місті схвильованість у населення, всі у очікуванні "ответкі".

міномети б'ють з відтіля. pic.twitter.com/wYRiUFUdCW — Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) February 20, 2021

В свою очередь, «мэр» подконтрольного группировке «ДНР» Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале написал про обстрел поселка Старомихайловка на окраине города. Также группировка сообщила об обстрелах западных окраин Горловки.



При этом в местных сообществах в соцсетях отмечают, что обстрел был недолгим.

«Стреляли около 8:30, несколько раз, сейчас тихо, по крайней мере, на Петровке ничего не слышно»;

«Я живу рядом на Лидиевке, тишина. Людей не запугивайте»;

«Я из Старомихайловки. Обстрел был».

Вчера, по данным штаба ООС, в районе Зайцево, пророссийские боевики вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Пивденного — еще и из стрелкового оружия. Недалеко Водяного, что на Приазовье боевики совершили дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2, подчеркнули в штабе.



Там также заявили, что украинские военные открывали огонь в ответ, боевых потерь нет.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 18 февраля зафиксировала не менее 9684 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3345 взрывов, 1125 неопределенных пролетевших боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени и 60 осветительных ракет, а также не менее 5053 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят сторона конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.