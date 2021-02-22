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Новые санкции СНБО распространяются на производителя софта для предприятий. Его используют «Метинвест» и другие

22 февраля 2021, 12:10

Новые санкции СНБО распространяются на производителя софта для предприятий. Его используют «Метинвест» и другие

Российские компании ООО «Инда-софт» и ООО «ИСС-Софт» включены в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.

Indusoft-Ukraine (ООО «Инда-софт») специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности (расчет KPI).

Компания также предоставляет услуги промышленной облачной платформы, предиктивной аналитики, предиктивной диагностики оборудования, а также применение специализированных устройств для связи источников с интернет ориентированными системами.

Согласно информации на сайте украинской дочки компании, ее клиентами являются: Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»), «Укртранснафта», Запорожсталь, Ривнеазот, Метинвест, Агроферма «Свитанок», «Киевприлад», КБ «Южное», Киевводоканал, Николаевский глиноземный завод, Лисичанский НПЗ, Северный горно-обогатительный комбинат, ГП Краснослободской спиртовой завод, Червонский цукровик, «Дельта Вилмар СНГ».

Санкции введены по отношению к программным продуктам: лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System), система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System), система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System), система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System), а также к системе календарного планирования I-DS / PS (InduSoft — Digital Service / Planning & Scheduling).

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