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Президент Зеленский утвердил санкции против Медведчука, ряда лиц и компаний

20 февраля 2021, 18:38

Президент Зеленский утвердил санкции против Медведчука, ряда лиц и компаний

Президент Украины Владимр Зеленский подписал указы, которыми вводятся в действие санкции против 19 компаний и 8 человек, включая народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Соответствующие решения были приняты Советом национальной безопасности и обороны на заседании 19 февраля.

Указы президента №№ 64, 65 и 66 от 19 февраля 2021 года вводят в действие указанные решения СНБО.

В частности, в отношении Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, Натальи Лавренюк, а также граждан РФ Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александр Маслюка, Михаила Попова предусмотрены следующие санкции:

  • блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валюты и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и другие.

Кроме того, санкции введены в отношении компаний, которые обеспечивали авиаперевозки: EVIRER LTD (ОАЭ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD, WHPA AVIA LTD (Британские Виргинские острова), а также компании, зарегистрированной на Сингапуре, «Sportmaster Operations Pte. Ltd».

В санкционном списке СНБО – целый ряд российских предприятий, которые занимаются различными видами деятельности: АО «НЗНП Менеджмент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт плюс», ООО «Дон Экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «ИндаСофт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донские Угли», ООО «БИОТЭК», ООО «Гемодженикс», ООО «Медоборудование», ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет».

Все санкции введены сроком на три года.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, – Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции были введены за «финансирование терроризма».

Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвала санкции против главы ее политсовета Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других «политическими репрессиями».

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