Президент Зеленский утвердил санкции против Медведчука, ряда лиц и компаний

Президент Украины Владимр Зеленский подписал указы, которыми вводятся в действие санкции против 19 компаний и 8 человек, включая народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.



Соответствующие решения были приняты Советом национальной безопасности и обороны на заседании 19 февраля.



Указы президента №№ 64, 65 и 66 от 19 февраля 2021 года вводят в действие указанные решения СНБО.



В частности, в отношении Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, Натальи Лавренюк, а также граждан РФ Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александр Маслюка, Михаила Попова предусмотрены следующие санкции:

блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валюты и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и другие.

Кроме того, санкции введены в отношении компаний, которые обеспечивали авиаперевозки: EVIRER LTD (ОАЭ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD, WHPA AVIA LTD (Британские Виргинские острова), а также компании, зарегистрированной на Сингапуре, «Sportmaster Operations Pte. Ltd».



В санкционном списке СНБО – целый ряд российских предприятий, которые занимаются различными видами деятельности: АО «НЗНП Менеджмент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт плюс», ООО «Дон Экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «ИндаСофт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донские Угли», ООО «БИОТЭК», ООО «Гемодженикс», ООО «Медоборудование», ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет».



Все санкции введены сроком на три года.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, – Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции были введены за «финансирование терроризма».



Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».



Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвала санкции против главы ее политсовета Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других «политическими репрессиями».