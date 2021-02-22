Зеленский считает вакцину из Индии Covishield одной из наиболее эффективных. Ее ждут в Украине уже 23 февраля

Вакцина от коронавируса AstraZeneca (Covishield), которая едет в Украину из Индии, — одна из лучших по эффективности. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».



При этом он уточнил, что первая партия вакцины, которая будет поставлена в Украину, — производства компании AstraZeneca.



В тоже время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что партия индийской вакцины CoviShield может прибыть в Украину утром 23 февраля.



«Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь у самолёта. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы», — сказал он.



Тимошенко добавил, что уже минздрав отрабатывает скорость и путь следующих поставок.



«Я думаю, что каждую неделю Украина, или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины», — сказал заместитель главы Офиса президента.



Что касается поставок вакцин AstraZeneca и Pfhizer в рамках международной программы COVAX, Тимошенко отметил, что их поставки должны были осуществиться в конце февраля, однако произошла «замена дат», вследствие чего их поставки перенесли на начало марта.

Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-Astra Zeneca и является местной версией этой британо-шведской вакцины.



Вакцина Covishield составит большую часть вакцин, распространяемых в рамках инициативы COVAX в странах со средним и низким уровнем дохода.



16 февраля Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину для экстренного применения взрослым в возрасте 18 лет и старше.



