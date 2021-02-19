Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин от ковида

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин от коронавируса AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах.



«Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения — Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире — Serum Institute of India», — написал Степанов в Facebook в четверг вечером.



По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет, поэтому «контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас».



«Основная задача — к уже законтрактованным 12 миллионов доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем», — подчеркнул Степанов.



Он также пообещал лично проконтролировать отправку первой партии вакцин.

Власти анонсировали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. Министр здравоохранения Степанов прогнозирует, что прививать от ковида начнут в конце этой недели или в начале следующей.



Первым препаратом станет вакцина AstraZeneca производства Индии. По словам Степанова, 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину к концу недели.