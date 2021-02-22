Ипотека под 7% и финансовый лизинг: У Зеленского рассказали о жилищных программах для переселенцев

Для переселенцев будут доступны жилищные программы ипотеки под 7% и в дальнейшем – финансового лизинга на жилье под 5%. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Инфраструктура».



Он пояснил, что сейчас фактически в программу кредитования под 5-7-9%, где возмещается ставка, добавили ипотеку.



«Это такое временное решение, чтобы сделать меньшую ставку 7%, и люди могли получить жилье в ипотеку. Вторая отдельная группа из Минфина, Нацбанка, Офиса президента работает над программой ипотеки под 7% фиксированной ставки», – сказал Тимошенко.



По его словам, ранее такого не было в Украине. Раньше в договорах была указана плавающая ставка, которая могла увеличиваться. Фиксированная ставка будет более надежной основой для привлечения людей к программе кредитования.



Замглавы ОП отметил, что это касается социального жилья стоимостью около 1-1,5 миллиона гривен в Киеве и до 1 миллиона гривен в регионах. По его словам, даже некоторые работающие переселенцы смогут себе это позволить.



Другое направление жилищных программ – это финансовый лизинг под 5% для различных социальных групп населения.



«Это, в первую чередь, наши врачи, полицейские, военные. В полиции уже работает несколько лет в небольшом формате этот финансовый лизинг. Ты получаешь квартиру под 5%, платишь их, и если ты работаешь все это время там, где ты работал, в полиции, например, – квартира переходит в твою собственность. Это формат того, как быстро можно обеспечить людей жильем», – сказал Тимошенко.



Он отметил, что эта программа охватит прежде всего тех, кто работает в полиции, а также военных, медиков, педагогов.



«Что касается переселенцев, первым этапом мы видим, если можно так сказать, втягивание их в процесс экономического развития. Те, кто переселились, во многих случаях уже нашли работу, и они могут воспользоваться ипотекой именно под 7%. Что касается отдельных категорий переселенцев, есть также у нас в планах финансовый лизинг под 5%, но это вторым или третьим этапом. На первом этапе мы будем охватывать именно медиков, полицейских», – добавил замглавы ОП.

По его словам, данные программы заработают в первом полугодии текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году в Украине стартует новая жилищная программа для переселенцев в рамках государственного проекта «Большая стройка». К реализации программы планируют подключить «Нафтогаз», потому что будет предлагаться формат строительства жилья с солнечными батареями.