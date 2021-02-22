Новая жилищная программа для переселенцев стартует в этом году, сообщил Зеленский

В этом году в Украине стартует новая жилищная программа для переселенцев в рамках государственного проекта «Большая стройка».



Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Инфраструктура».



Глава государства отметил, что к реализации программы отдельно подключен «Нафтогаз». «Потому что мы будем предлагать формат строительства [жилья] полностью с солнечными панелями, батареями. Там сложная история, она будет в этом году предложена — общество увидит эту программу», — добавил Зеленский.