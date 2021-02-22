В Минздраве рассказали будут ли в Украине «ковид-паспорта»

Прежде чем принимать какие-то решения о введении «ковид-паспортов», Украина хочет посмотреть на реакцию в мире. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает «Громадське».



В ведомстве пояснили: если в мире введут не специальная «ковид-паспорт», а просто справку о вакцинации от коронавируса, то Украина уже имеет механизм ее печати и выдачи.



«Сейчас, когда будут вакцинировать всех людей, в мобильной бригаде будет регистратор: человек, который вносить данные тех, кто вакцинировался, в медицинскую систему. После того, как завершится второй раунд вакцинации, по просьбе человека ему распечатают свидетельство о вакцинации с печатью и дадут на руки. Если человеку свидетельство не нужно, он сможет обратиться за ним в любое время», — рассказывают в минздраве.

Власти анонсировали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. Министр здравоохранения Степанов прогнозирует, что прививать от ковида начнут в конце этой недели или в начале следующей.



Первым препаратом станет вакцина AstraZeneca производства Индии. По словам Степанова, 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину к концу недели.