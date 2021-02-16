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Вакцинация от ковида в Украине затягивается: могут начать на следующей неделе

16 февраля 2021, 20:41

Вакцинация от ковида в Украине затягивается: могут начать на следующей неделе

Вакцинация от коронавируса в Украине несколько затягивается, но может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник в ходе онлайн-конференции Американско-украинского делового совета.

Он отметил, что Украина с лета 2020 года ведет переговоры с производителями вакцин о возможных поставках, а также активно сотрудничает с инициативой COVAX. Недавно от COVAX поступила информация о возможности получения вакцины Pfizer уже в феврале. По словам Степанова, Украина готова принять вакцину, учитывая особенности логистики и необходимый температурный режим.

«Кроме Pfizer, мы ожидаем COVAX от 2,2 до 3,8 миллиона доз вакцин в течение марта и второго квартала этого года», – добавил министр.

Он также сообщил, что общий объем поставок вакцин, на который, помимо COVAX, уже подписаны контакты с несколькими производителями, составляет около 14 миллионов доз вакцин, но этого для Украины недостаточно.

С началом вакцинации, по словам министра, возникли сложности, из-за которых его пришлось перенести.

«Мы ожидали вакцину уже в середине февраля. Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию с 15 февраля, исходя из подписанных документов, из тех подтверждений, которые были. Но возникли определенные трудности логистического и бюрократического характера. Я могу уверенно заявить, что мы начнем вакцинацию в феврале, но, скорее всего, это будет или конец этой недели или начало следующей»,  сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что эта информация – по состоянию на сегодня, исходя из последних переговоров с компанией-поставщиком.

По словам Степанова, закупка всех вакцин для Украины проводится через международную компанию «Crown Agents».

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса не началась 15 февраля по независящим от Украины причинам. Он выразил мнение, что возникшие проблемы будут решены в ближайшие дни и вакцинация начнется на этой неделе.

Власти Украины неоднократно обещали начать вакцинацию от ковида в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.

По данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.

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