Шарий не явился на допрос СБУ. Его адвокат назвал причину

Блогер и лидер политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий не явился сегодня на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В спецслужбе расценили неявку как уклонение от следствия.



Также в СБУ отметили, что во удовлетворение ходатайства адвоката Шария Валентина Рыбина и он, и его подзащитный 25 февраля приглашаются для ознакомления с материалами уголовного производства.



Сам адвокат Рыбин на брифинге под зданием СБУ подчеркнул, что Шарий не может явиться на допрос по объективным причинам, так как более 8 лет живет в Европейском Союзе и имеет статус беженца.



Защитник Шария настаивает, что блогера и политика преследуют по политическим мотивам. «Это значит, что любой запрос украинской стороны в страну, которая присоединилась к конвенции о выдаче правонарушителей, будет отклонен», — подчеркнул Рыбин.



Также он указал, что Шарий, как человек со статусом беженца, не может быть выдан стране, которую покинул.



Адвокат прогнозирует, что СБУ прибегнет к процедуре специального досудебного расследования и заочного осуждения Шария.

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.