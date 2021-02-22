«Зеркально» с РФ: В марте Украина проведет военные учения вблизи Крыма

В марте украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «Укринформ».



«В Командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья», – заявил Наев.



Он сообщил, что в ходе проведения учений подразделения противовоздушной обороны будут тренироваться выявлять и уничтожать с воздуха вражеский десант на разных высотах и участках местности. В это время резервы группировки войск отработают марши к районам нанесения огневого поражения с морского побережья, а также предотвращение высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.



«Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта», – добавил Наев.



Ранее Минобороны РФ сообщило о масштабных учениях воздушно-десантных войск в Крыму в середине марта. На полигоне «Опук» в Крыму пройдет командно-штабное учение с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.



Уточняется, что во время учений российские десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку, а также захват и удержание объектов условного противника. Кроме того, десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота России и оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника.