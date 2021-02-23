Трем экс-сотрудникам ПриватБанка выдвинуто подозрение в растрате 136 млн гривен

Трех бывших высокопоставленных чиновников ПриватБанка подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Подозрение вручили бывшему первому заместителю предправления ПриватБанка, который 22 февраля пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, экс-главе правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления, связанного с банком юридического лица.



По данным следствия, в декабре 2016 года подозреваемые осознавая, что ПриватБанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, «подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения».



«Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась», — говорится в сообщении.



Кроме этого, по данным следствия, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований закона о банках. Для прикрытия растраты денег экс-чиновники подделали документы задним числом.



Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен, отметили в Офисе генпрокурора.

22 февраля в аэропорту Борисполь сотрудники НАБУ посадили самолет c топ-фигурантом дела ПриватБанка – Владимиром Яценко, который хотел бежать из Украины. Его подозревают в совершении преступления по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоении, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).