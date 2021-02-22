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Под Киевом посадили самолет с фигурантом дела о ПриватБанке. Ему вручают подозрение

22 февраля 2021, 14:46

Под Киевом посадили самолет с фигурантом дела о ПриватБанке. Ему вручают подозрение

Украинские правоохранители инициировали посадку самолета с первым заместителем председателя правления ПриватБанка в 2016 году Владимиром Яценко, который является одним из важных фигурантов дела. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на иточники в правоохранительных органах.

«Прямо сейчас в Борисполе посадили самолет и собираются арестовать мужчину, который собирался бежать. Это один из топ-фигурантов по делу о Приватбанке, который пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности», — отметил собеседник издания.

Обновлено. Информацию о вручении подозрения Яценко подтвердило Национальное антикоррупционное бюро. Его подозревают в совершении преступления по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоении, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).

По информации журналиста Сергея Лещенко, это был чартерный рейс, на котором находился лишь Яценко — он вылетел из Днепра и следовал в Вену. Самолет был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства руководства Национального антикоррупционного бюро. В спецоперации принимало участие и Служба безопасности Украины.


В аэропорту «Борисполь» идет задержание и вручение подозрения фигуранту, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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