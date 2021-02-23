ООН: Девять детей получили ранения из-за обстрелов на Донбассе в 2020 году

В течение 2020 года в результате обстрелов на Донбассе погибли восемь гражданских лиц, еще 62 — получили ранения. Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.



Миссия зафиксировала 70 случаев гибели или ранений гражданских вследствие артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов.



Погибли пять женщин и трое мужчин. Ранения получили 30 мужчин, 23 женщины, а также 9 детей — 6 девочек и 3 мальчика.



Большинство случаев гибели и ранений произошло на подконтрольной властям территории (7 погибших и 54 раненых).

В то же время, по данным СММ ОБСЕ, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 32 гражданских лица, 107 получили ранения.