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ОБСЕ: В 2020 году на Донбассе погибли 32 гражданских, еще 107 получили ранения

11 февраля 2021, 19:35

ОБСЕ: В 2020 году на Донбассе погибли 32 гражданских, еще 107 получили ранения

В 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 32 гражданских лица, 107 получили ранения. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН рассказал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

«Согласно информации, подтвержденной СММ, в 2020 году 24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения в результате действий, связанных с продолжением конфликта. Из них восемь погибли и 32 были ранены после дополнительных мер по поддержанию перемирия в конце июля», - сказал он.

При этом Чевик отметил, что прекращение огня повлияло на ситуацию в районе линии соприкосновения.

«В результате обстрелов из стрелкового и тяжелого вооружения были зафиксированы смерть или ранение 64 гражданских лиц в прошлом году. Все они, за исключением трех, произошли до введения дополнительных мер в конце июля. Это свидетельствует о том, что устойчивое прекращение огня может спасать жизни гражданских лиц и улучшать условия безопасности в сообществах», — отметил Чевик.

Еще одной опасностью, которой подвергаются жители Донецкой и Луганской областей — мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывные устройства.

В 2020 году, по данным ОБСЕ, эти предметы привели к гибели 16 и ранению 51 человека. При чем больше всего пострадали мужчины и мальчики. 

«Свидетельством сохраняющейся угрозы, с которой сталкиваются гражданские являются то, что эти предметы стали причиной 92% жертв среди гражданского населения, после того, как были приняты июльские меры», — сказал он. 

Глава миссии ОБСЕ в Украине выразил надежду, что стороны выполнят свои обязательства по проведению противоминной деятельности.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за этот период более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения.

В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

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