Украина выходит из двух договоров СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которую 25 декабря 1991 в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.



«По данному соглашению воздушное пространство государств-подписантов рассматривалось как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполнял решения Совета», – говорится в сообщении.



Кроме того, согласно указу главы государства, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте.



Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и «не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования».



В указе поручается министерству иностранных дел Украины сообщить Совету по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соответствующего соглашения.

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