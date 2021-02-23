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Под Офисом президента протестуют против приговора Стерненко: произошли стычки с полицией, распылили газ (дополнено)

23 февраля 2021, 21:48

Под Офисом президента протестуют против приговора Стерненко: произошли стычки с полицией, распылили газ (дополнено)

Под зданием Офиса президента в Киеве около тысячи человек митингуют против тюремного приговора лидеру «Правого сектора» в Одессе Сергею Стерненку.

Как передает «Громадське», правоохранители не пропустили участников протеста на территорию ОП, ссылаясь на «нехватку места для проведения акции». Митинг проходит у ворот ОП, несмотря на это протестующие пытались протиснуться в здание. Из-за этого между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители распиливали слезоточивый газ.

Люди скандируют «Зелю в отставку», «Аваков черт» и «Свободу Стерненко».

«Интерфакс-Украина» сообщает, что протестующие предприняли несколько попыток прорваться к ОП, но правоохранители каждый раз оттесняли их. В начале противостояния протестующие распылили слезоточивый газ в сторону силовиков из газовых баллончиков и некоторые время забрасывали правоохранителей петардами и файерами. В ответ силовики также несколько раз применяли слезоточивый газ.

В результате потасовок пострадали минимум семь человек, сообщили «Интерфакс-Украина» находящиеся на месте событий медики Отряда быстрого реагирования.

По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.

По состоянию на 22:00 протестующие продолжают находиться возле здания ОП.

В полиции сообщили агентству, что несколько полицейских получили ожоги глаз. Правоохранители задержали 17 митингующих. Следователи открыли уголовное производство по ст. 342 УК (Сопротивление представителю правоохранительного органа).

В результате столкновений пострадали 27 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. Им оказывают медицинскую помощь. 

Всех доставленных в управление лиц опросили и отпустили.

Приморский райсуд Одессы приговорил к семи годам заключения экс-лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко по обвинению в похищении и пытках человека. 

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