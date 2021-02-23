Под зданием Офиса президента в Киеве около тысячи человек митингуют против тюремного приговора лидеру «Правого сектора» в Одессе Сергею Стерненку.



Как передает «Громадське», правоохранители не пропустили участников протеста на территорию ОП, ссылаясь на «нехватку места для проведения акции». Митинг проходит у ворот ОП, несмотря на это протестующие пытались протиснуться в здание. Из-за этого между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители распиливали слезоточивый газ.

Між протестувальниками та поліцією під Офісом президента стались сутички. Як повідомляють організатори, правоохоронці затримали близько 15 мітингувальників. Наразі ця інформація уточнюється. На відео — шолом поліцейського.



Відео: Владислава Белау pic.twitter.com/ildNZplOTs — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2021

Люди скандируют «Зелю в отставку», «Аваков черт» и «Свободу Стерненко».



«Интерфакс-Украина» сообщает, что протестующие предприняли несколько попыток прорваться к ОП, но правоохранители каждый раз оттесняли их. В начале противостояния протестующие распылили слезоточивый газ в сторону силовиков из газовых баллончиков и некоторые время забрасывали правоохранителей петардами и файерами. В ответ силовики также несколько раз применяли слезоточивый газ.



В результате потасовок пострадали минимум семь человек, сообщили «Интерфакс-Украина» находящиеся на месте событий медики Отряда быстрого реагирования.



По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.



По состоянию на 22:00 протестующие продолжают находиться возле здания ОП.



В полиции сообщили агентству, что несколько полицейских получили ожоги глаз. Правоохранители задержали 17 митингующих. Следователи открыли уголовное производство по ст. 342 УК (Сопротивление представителю правоохранительного органа).



В результате столкновений пострадали 27 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. Им оказывают медицинскую помощь.



Всех доставленных в управление лиц опросили и отпустили.

Приморский райсуд Одессы приговорил к семи годам заключения экс-лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко по обвинению в похищении и пытках человека.