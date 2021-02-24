В Украине могут испытать индийскую вакцину от ковида в форме капель или спрея

Министр здравоохранения Максим Степанов и индийская компания Bharat Biotech в ходе переговоров договорились об участии в клинических испытаниях новой вакцины в форме назального спрея или капель. Об этом Степанов сообщил во время брифинга.



«Это новый продукт, и они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний. Они будут достаточно быстро двигаться и о второй и третьей стадии — мы можем часть клинических испытаний провести в Украине», — рассказал министр.



По словам Степанова, производитель планирует завершить все клинические испытания до сентября-октября этого года, чтобы выйти с продуктом на рынок.



«Почему это важно для Украины, почему важна такая договоренность? Если действительно мы будем проводить часть клинических испытаний третьей стадии в Украине, то это дает нам приоритетный доступ к этой вакцине в случае соответствующего доказательства эффективности этой вакцины», — подчеркнул глава минздрава.



23 февраля в Украину были доставлены 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленной за средства государственного бюджета. Процесс вакцинации от COVID-19 начнется в среду, 24 февраля.