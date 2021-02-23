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Завтра в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Что известно

23 февраля 2021, 15:11

Завтра в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Что известно

Завтра, 24 февраля, в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

Первые 500 тысяч доз векторной вакцины AstraZeneca (Covishield) индийского производства сегодня прибыли в аэропорт «Борисполь» и была доставлена на склад «Укрпромпостач», где проходит входной контроль.

После этого партия вакцины будет расфасована для каждого региона Украина. И завтра 11 автомобилей начнут доставку вакцины в областные склады.

Ляшко указал, что вакцина выедет в регионы одновременно, но из-за логистических маршрутов некоторые области получат препарат завтра же, а остальные — на следующий. Первые семь регионов, которые получат вакцину: Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая и Полтавская области.

«Вакцинацию планируем начать уже завтра с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием как можно большего количества точек и пунктов вакцинирования», — отметил главный санврач.

Он уточнил, что вакцинация на первом этапе будет осуществляется мобильными бригадами, а со второго этапа добавятся пункты вакцинирования. Первыми вакцину получат медики ковидных больниц.

Прививка от коронавируса в Украине является бесплатной и добровольной.

Помимо самого препарата, в регионы будут также доставлены шприцы и боксы для их безопасной утилизации, раздаточные материалы (информированное согласие на проведение прививки), а также агитационные материалы.

Что известно о вакцине

Вакцина Covishield произведена по лицензии Oxford и AstraZeneca на мощностях Serum Institute в Индии. Имуногенность вакцины более 97% (в 97 случаях из 100 появляются антитела после вакцинации), эффективность препарата — 70%. Виктор Ляшко подчеркнул, что этот препорат полностью безопасен. Прививка делается человеку дважды с интервалом в 28 дней.

По информации Минздрава, вакцина дает иммунитет от коронавируса минимум на 12 месяцев, если не произойдет какая-либо мутация вируса, которая не была предусмотрена до этого.

Онлайн-запись на вакцинацию от ковида стартует в Украине с 1 марта

По данным Минздрава, Украина уже получила подтверждение поставок в общей сложности более 20 миллионов доз вакцин против коронавируса.

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