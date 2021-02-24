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В Минреинтеграции распределили субвенцию на жилье для более 400 переселенцев. Где ВПЛ получат квартиры

24 февраля 2021, 18:39

В Минреинтеграции распределили субвенцию на жилье для более 400 переселенцев. Где ВПЛ получат квартиры

Состоялось первое в 2021 году заседании комиссии по распределению средств субвенции госбюджета на жилье для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Комиссия рассмотрела более 50 предложений по объектам в 14 областях Украины. Большая часть предложений была принята, в том числе с условием доработки, часть – отклонена.  

«Это решение позволит приобрести 127 объектов недвижимости площадью не менее 6073 кв м. Таким образом жилье смогут получить 412 внутренне перемещенных лиц», – отметили в Минреинтеграции.

В частности, субвенцию на жилье для переселенцев получат такие громады:

  • Винницкая область: Тульчинский городской совет;
  • Днепропетровская область: Новопавловский сельсовет, Илларионовский поселковый совет, Перещепинский городской совет, Слобожанский поселковый совет, Павлоградский городской совет;
  • Донецкая область: Ильиновский сельсовет, Угледарский городской совет, Торецкий городской совет (в части приобретения жилья), Добропольский городской совет, Лиманский городской совет, Бахмутский городской совет, Авдеевский городской совет, Покровский городской совет, Краматорский городской совет;
  • Житомирская область: Горщиковский сельсовет, Овруцкий городской совет;
  • Запорожская область: Берестовский сельсовет, Новобогдановский сельский совет, Ореховский городской совет, Бердянский городской совет, Приморский городской совет;
  • Ивано-Франковская область: Коломыйский городской совет;
  • Луганская область: военно-гражданская администрация города Золотое и села Катериновка, Белолуцкий поселковый совет, Старобельский городской совет, Троицкий поселковый совет;
  • Николаевская область: Первомайский городской совет, Веселиновский поселковый совет, Очаковский городской совет;
  • Полтавская область: Оржицкий поселковый совет;
  • Сумская область: Шосткинский городской совет;
  • Харьковская область: Первомайский городской совет;
  • Хмельницкая область: Волочиский городской совет, Городецкий городской совет;
  • Черниговская область: Бобровицкий городской совет, Городнянский городской совет.

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