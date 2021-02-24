В Минреинтеграции распределили субвенцию на жилье для более 400 переселенцев. Где ВПЛ получат квартиры

Состоялось первое в 2021 году заседании комиссии по распределению средств субвенции госбюджета на жилье для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Комиссия рассмотрела более 50 предложений по объектам в 14 областях Украины. Большая часть предложений была принята, в том числе с условием доработки, часть – отклонена.



«Это решение позволит приобрести 127 объектов недвижимости площадью не менее 6073 кв м. Таким образом жилье смогут получить 412 внутренне перемещенных лиц», – отметили в Минреинтеграции.



В частности, субвенцию на жилье для переселенцев получат такие громады:

Винницкая область: Тульчинский городской совет;

Днепропетровская область: Новопавловский сельсовет, Илларионовский поселковый совет, Перещепинский городской совет, Слобожанский поселковый совет, Павлоградский городской совет;

Донецкая область: Ильиновский сельсовет, Угледарский городской совет, Торецкий городской совет (в части приобретения жилья), Добропольский городской совет, Лиманский городской совет, Бахмутский городской совет, Авдеевский городской совет, Покровский городской совет, Краматорский городской совет;

Житомирская область: Горщиковский сельсовет, Овруцкий городской совет;

Запорожская область: Берестовский сельсовет, Новобогдановский сельский совет, Ореховский городской совет, Бердянский городской совет, Приморский городской совет;

Ивано-Франковская область: Коломыйский городской совет;

Луганская область: военно-гражданская администрация города Золотое и села Катериновка, Белолуцкий поселковый совет, Старобельский городской совет, Троицкий поселковый совет;

Николаевская область: Первомайский городской совет, Веселиновский поселковый совет, Очаковский городской совет;

Полтавская область: Оржицкий поселковый совет;

Сумская область: Шосткинский городской совет;

Харьковская область: Первомайский городской совет;

Хмельницкая область: Волочиский городской совет, Городецкий городской совет;

Черниговская область: Бобровицкий городской совет, Городнянский городской совет. Читайте также: Новая жилищная программа для переселенцев стартует в этом году, сообщил Зеленский