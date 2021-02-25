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Коронавирус на Донетчине: еще три смерти и более 200 заболевших

25 февраля 2021, 12:05

Коронавирус на Донетчине: еще три смерти и более 200 заболевших

В Донецкой области за минувшие сутки выявили 218 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, трое ранее заболевших скончались. Два летальных случая зафиксированы в Мариуполе и  одно в Селидово.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 46 857 заболевших ковидом. Из них 43 337 человек выздоровели, а 1054 умерли. Продолжают лечение 2466 человек. 

За минувшие сутки в Украине всего выявили 8 147 заболевших коронавирусом. При этом 3 889 человек выздоровели, а 135 умерли.

Со вчерашнего дня в Украине действует адаптивный карантин. Донецкая область оказалась в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности.

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