Коронавирус на Донетчине: еще три смерти и более 200 заболевших

В Донецкой области за минувшие сутки выявили 218 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, трое ранее заболевших скончались. Два летальных случая зафиксированы в Мариуполе и одно в Селидово.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 46 857 заболевших ковидом. Из них 43 337 человек выздоровели, а 1054 умерли. Продолжают лечение 2466 человек.

За минувшие сутки в Украине всего выявили 8 147 заболевших коронавирусом. При этом 3 889 человек выздоровели, а 135 умерли.

Со вчерашнего дня в Украине действует адаптивный карантин. Донецкая область оказалась в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности.