Со среды, 24 февраля, в Украине начинает действовать адаптивный карантин. Согласно постановлению правительства № 104 от 17 февраля, на территории страны будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».



«Зеленый» уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее, чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель — это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.



С 24 февраля на всей территории Украины, кроме отдельных областей, будет действовать «желтый» уровень эпидопасности — это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, заведениям общественного питания будет разрешено работать на час дольше — до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.



При «желтом» уровне запрещается:

пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации;

пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;

проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;

перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;

проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;

работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет;

деятельность субъектов хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обслуживают покупателей без СИЗ;

деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;

посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций;

посещение посторонними пунктов временного пребывания иностранцев, учреждений соцзащиты.

В «оранжевую» зону, по данным министерства здравоохранения, войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где есть превышения по одному из показателей:

загруженность коек, обеспеченных кислородом, вмедучреждениях для пациентов с COVID-19 более 65%;

количество тестирований методами ПЦР ина антиген за последние семь дней на 100 тыс. населения менее 300;

количество госпитализаций пациентов сподтвержденным и подозрением на COVID-19 на протяжении последних семи дней на 100 тыс. населения более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или сопределением антигена более 20% (если со 100 протестированных человек менее 20 будет с COVID-19, то такая ситуация контролируемая);

рост госпитализаций напротяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом более 50%.

На «оранжевом» уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.



«Красный» уровень вводится в регионе, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения.



В частности, запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки изаказов на вынос;

работа ТРЦ идругих развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа заведений образования, кроме детских садов иначальных классов школ;

работа непродовольственных рынков имагазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий иматчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- ивидеосъемки.

Вимете с тем смогут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.



«Красный» уровень в области будет вводиться комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.



Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидемической опасности будет в Ивано-Франковской области с 26 февраля.



Дополнительно к ограничениям «красной» зоны будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Карантин из-за коронавируса был введен в Украине в марте 2020 года. С тех пор он неоднократно продлевался, а перечень ограничений менялся. На заседании 17 февраля правительство продлило действие карантина до 30 апреля.



Кроме того, с 24 февраля в Украине стартует вакцинация от коронавируса.