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В Украине вступил в силу адаптивный карантин. Какие ограничения

24 февраля 2021, 08:00

В Украине вступил в силу адаптивный карантин. Какие ограничения

Со среды, 24 февраля, в Украине начинает действовать адаптивный карантин. Согласно постановлению правительства № 104 от 17 февраля, на территории страны будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».

«Зеленый» уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее, чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель — это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.

С 24 февраля на всей территории Украины, кроме отдельных областей, будет действовать «желтый» уровень эпидопасности — это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, заведениям общественного питания будет разрешено работать на час дольше — до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.

При «желтом» уровне запрещается:

  • пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);
  • пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации;
  • пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;
  • проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;
  • перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;
  • проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;
  • работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет;
  • деятельность субъектов хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обслуживают покупателей без СИЗ;
  • деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;
  • посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;
  • проведение медучреждениями плановых госпитализаций;
  • посещение посторонними пунктов временного пребывания иностранцев, учреждений соцзащиты.

В «оранжевую» зону, по данным министерства здравоохранения, войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где есть превышения по одному из показателей:

  • загруженность коек, обеспеченных кислородом, вмедучреждениях для пациентов с COVID-19 более 65%;
  • количество тестирований методами ПЦР ина антиген за последние семь дней на 100 тыс. населения менее 300;
  • количество госпитализаций пациентов сподтвержденным и подозрением на COVID-19 на протяжении последних семи дней на 100 тыс. населения более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или сопределением антигена более 20% (если со 100 протестированных человек менее 20 будет с COVID-19, то такая ситуация контролируемая);
  • рост госпитализаций напротяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом более 50%.

На «оранжевом» уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

«Красный» уровень вводится в регионе, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения.

В частности, запрещается:

  • работа общепитов, кроме адресной доставки изаказов на вынос;
  • работа ТРЦ идругих развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа заведений образования, кроме детских садов иначальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков имагазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий иматчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- ивидеосъемки.

Вимете с тем смогут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

«Красный» уровень в области будет вводиться комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидемической опасности будет в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Дополнительно к ограничениям «красной» зоны будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Карантин из-за коронавируса был введен в Украине в марте 2020 года. С тех пор он неоднократно продлевался, а перечень ограничений менялся. На заседании 17 февраля правительство продлило действие карантина до 30 апреля.

Кроме того, с 24 февраля в Украине стартует вакцинация от коронавируса.

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