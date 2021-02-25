Зеленский пообещал, что в Мариуполь будут летать самолеты. Но не сразу

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что аэропорт в Мариуполе «в любом случае» возобновит работу.



При этом Зеленский отметил, что город находится в 22 километрах от линии конфликта и это «небезопасная ситуация» в контексте запуска аэропорта.



«В любом случае, мы обновим аэропорт — все сделаем. Потому что мы знаем, к чему идем и самолеты из Мариуполя будут летать. Это важно», — сказал Зеленский мэру Мариуполя Вадиму Бойченко во время заседания Совета развития громад и территорий в Киеве.



Вместе с тем Зеленский напомнил о «параллельной идее» найти место для строительства нового аэропорта между Донецкой и Луганской областями. По его словам, этот вариант можно реализовать, «пока мы не запустим аэропорт "Мариуполь" или если это будет продолжительный процесс».



В понедельник Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял прошлым летом, что считает возможным возобновление работы аэропорта.