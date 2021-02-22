Зеленский пообещал построить новый аэропорт для Донбасса

В этом году украинская власть начнет проектировку нового аэропорта на Донбассе для рейсов гражданских самолетов.



Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Инфраструктура».



«Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку [для строительства]. И в этом году, в любом случае, мы начнем проектирование нового, серьезного аэропорта для тих двух областей», — сказал президент.



Зеленский также напомнил, что возобновить работу аэропорта в Мариуполе не позволяет близость города к линии соприкосновения. «Военные говорят, что это небезопасно», — подчеркнул он.