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Бойченко считает возможным запуск аэропорта в Мариуполе: 300 млн и решение президента

06 июля 2020, 20:36

Бойченко считает возможным запуск аэропорта в Мариуполе: 300 млн и решение президента

Аэропорт в Мариуполе возобновит работу после соответствующего решения президента Украины, а для запуска его работы необходимо 250 — 300 млн гривен. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью журналистку Дмитрию Гордону.

Бойченко отметил, что взлетная полоса уже восстановлена.

«Аэропорт сегодня находится в коммунальной собственности, это достаточно простое решение. Небольшие инвестиции, 250-300 миллионов, и мы полетели. На самом деле есть определенная сложность и эта сложность называется политика, и геополитика. И здесь соответствующее решение должен принимать президент Украины в рамках Минских соглашений, и понимая всю ответственность этого решения», — сказал мэр Мариуполя.

Отвечая на вопрос о том, существует ли угроза того, что боевики могут сбивать самолеты над мариупольским аэропортом, Бойченко напомнил, что благодаря «Минску» и «нормандскому формату» линия фронта отодвинулась от черты Мариуполя на 17,5 километров.

«15 км сам город добавляем, это 32 км и плюс до аэропорта еще 5 км. То есть это достаточное расстояние, чтобы принимать такое решение. Понятно, что нужно, чтобы военные дали гарантию этих полетов, мы должны воздух защитить, это все технические решения», — подчеркнул Бойченко.

«Но это сложное решение, но я думаю что это решение возможно», — добавил он.

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