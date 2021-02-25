Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Олимпийский бассейн и новая набережная. Президент Зеленский и мэр Мариуполя обменялись обещаниями

25 февраля 2021, 16:52

Олимпийский бассейн и новая набережная. Президент Зеленский и мэр Мариуполя обменялись обещаниями

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Мариуполе построят 50-метровый олимпийский бассейн, но при этом напомнил мэру города о его обещании обновить набережную. Об глава государства сказал на заседании Совета развития громад и территорий в четверг.

Президент напомнил, что во время прошлогоднего инвестиционного форума в Мариуполе мэр Вадим Бойченко обещал провести реконструкцию набережной.

«Мы не отказались от этой мечты», – ответил Бойченко и добавил, что этим проектом занимается вместе с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко.

Мариупольский городской голова обратился к президенту с просьбой включить в программу «Большая стройка» строительство нового бассейна в Мариуполе.

«Объект олимпийского уровня, ведь таких объектов всего восемь в Украине. Это 50-метровый бассейн, который даст возможность и пловцам, и спортсменам, которые занимаются спортивными прыжками, стать будущими олимпийскими чемпионами», – сказал Бойченко.

«Мы обещаем вам построить бассейн, тем более что в рамках нашей программы мы строим десятки бассейнов в этом году, поэтому в Мариуполе обязательно построим – когда будем открывать набережную», – подчеркнул Зеленский.

Мэр Мариуполя заверил, что первая очередь обновленной набережной будет открыта уже в 2021 году. Всего проект набережной включает три части.

«Открываем левобережную набережную. Это полная реконструкция», – отметил Бойченко.

Читайте также:

Зеленский пообещал, что в Мариуполь будут летать самолеты. Но не сразу

 

ТЕГИ

Люди
Вадим Бойченко Владимир Зеленский
Места
Мариуполь
Прочее
Бассейн Набережная

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
10:46
Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине
10:38
«ДНР»: Ребенок 2019 года пострадал при взрыве гранаты в Снежном
09:58
«ЛНР»: За сутки скончался один человек от коронавируса
09:57
В Донецке показали вакцинацию вторым компонентом «Спутника V». Новой поставки пока нет
09:22
Украина обвинила Россию в срыве начала работы КПВВ «Счастье» и «Золотое»
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля
20:14
СБУ подтвердила факт похищения братьев Борисовых боевиками «ЛНР»
17:02
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донбассе
16:08
ОБСЕ зафиксировала 21 «Град» на оккупированной Луганщине вне линий отвода
все новости
17:26
«Добьет» до границы с РФ: На Луганщине в 2021 году откроют новую телевизионную вышку
16:52
Олимпийский бассейн и новая набережная. Президент Зеленский и мэр Мариуполя обменялись обещаниями
16:34
Зеленский пообещал, что в Мариуполь будут летать самолеты. Но не сразу
16:24
На Луганщине еще 4 человека умерли от осложнений коронавируса
16:02
Численность населения Мариуполя увеличилась на 120 тысяч человек за счет переселенцев
16:01
Зеленский призвал депутатов принять изменения в Конституцию в части децентрализации
15:23
На грани техногенной катастрофы: В Мариуполе протестовали работники Азовского судоремонтного завода
14:53
На Луганщину пришла первая партия вакцины от COVID-19. Уже делают прививки
14:44
Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей. И поставил задачу написать кодекс
14:29
В Славянске секретарем горсовета назначили депутата ОПЗЖ. Но мэр наложил вето
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
13:45
Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов и 4 телеграм-канала
13:21
Кравчук: НВФ держат закрытыми КПВВ на Донбассе, чтобы настраивать людей против Украины
12:55
Шарий повторно не явился на допрос в СБУ. Его объявили в розыск
12:14
Донецкая область получила первую партию вакцины от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция