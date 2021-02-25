Олимпийский бассейн и новая набережная. Президент Зеленский и мэр Мариуполя обменялись обещаниями

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Мариуполе построят 50-метровый олимпийский бассейн, но при этом напомнил мэру города о его обещании обновить набережную. Об глава государства сказал на заседании Совета развития громад и территорий в четверг.



Президент напомнил, что во время прошлогоднего инвестиционного форума в Мариуполе мэр Вадим Бойченко обещал провести реконструкцию набережной.



«Мы не отказались от этой мечты», – ответил Бойченко и добавил, что этим проектом занимается вместе с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко.



Мариупольский городской голова обратился к президенту с просьбой включить в программу «Большая стройка» строительство нового бассейна в Мариуполе.



«Объект олимпийского уровня, ведь таких объектов всего восемь в Украине. Это 50-метровый бассейн, который даст возможность и пловцам, и спортсменам, которые занимаются спортивными прыжками, стать будущими олимпийскими чемпионами», – сказал Бойченко.



«Мы обещаем вам построить бассейн, тем более что в рамках нашей программы мы строим десятки бассейнов в этом году, поэтому в Мариуполе обязательно построим – когда будем открывать набережную», – подчеркнул Зеленский.



Мэр Мариуполя заверил, что первая очередь обновленной набережной будет открыта уже в 2021 году. Всего проект набережной включает три части.



«Открываем левобережную набережную. Это полная реконструкция», – отметил Бойченко.