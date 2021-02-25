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Мэр Мариуполя выступал у Зеленского дольше всех. Президент в шутку предложил ему стать представителем Украины в МВФ

25 февраля 2021, 17:59

Мэр Мариуполя выступал у Зеленского дольше всех. Президент в шутку предложил ему стать представителем Украины в МВФ

Вадим Бойченко сумел рассмешить Владимира Зеленского во время заседания. Скриншот из YouTube Вадим Бойченко сумел рассмешить Владимира Зеленского во время заседания. Скриншот из YouTube

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко произнес самую длинную речь на заседании Совета развития громад и территорий под председательством президента Владимира Зеленского.

Спич мариупольского мэра продолжался примерно 20 минут. За это время он успел рассказать историю происхождения Мариуполя, озвучить проблемы, с которыми сталкивается прифронтовой населенный пункт из-за конфликта, а также о позитивных изменениях, которые произошли в главном городе Приазовья в последнее время.

Кроме того, Бойченко озвучил несколько просьб к Зеленскому, среди них – модернизация железнодорожной колеи и возобновление работы аэропорта.

Также мэр Мариуполя во время выступления продемонстрировал президенту и другим высокопоставленным чиновниками план с предложениями на 2021 год.

«Ну, а проблемы, которые накопились не за один десяток лет, Владимир Александрович, – и в медицине, и в образовании, и в профобразовании, – решить, даже эффективно, очень трудно получается, и хотели попросить Вас, чтобы в будущем бюджетном году в рамках децентрализации увеличить ПДФО (налог с доходов физических лиц – ред.), чтобы "Велике будівництво" ворвалось в наши города!», – на подъеме произнес мэр Мариуполя и вызвал улыбки присутствующих. Зеленский с трудом сдерживался от смеха.

Президент с юмором отметил, что заседание пора заканчивать, иначе «бюджета не хватит». Также он в шутку предложил назначить мэра Мариуполя представителем Украины в МВФ. 

«Прекрасное предложение было от нашего коллеги, он сказал, что господина Бойченко надо сделать министром финансов Украины. Хотя есть и другая идея – отправить Вас представителем в Международный валютный фонд», – пошутил Зеленский.

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