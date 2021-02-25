Мэр Мариуполя выступал у Зеленского дольше всех. Президент в шутку предложил ему стать представителем Украины в МВФ

Вадим Бойченко сумел рассмешить Владимира Зеленского во время заседания. Скриншот из YouTube

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко произнес самую длинную речь на заседании Совета развития громад и территорий под председательством президента Владимира Зеленского.



Спич мариупольского мэра продолжался примерно 20 минут. За это время он успел рассказать историю происхождения Мариуполя, озвучить проблемы, с которыми сталкивается прифронтовой населенный пункт из-за конфликта, а также о позитивных изменениях, которые произошли в главном городе Приазовья в последнее время.



Кроме того, Бойченко озвучил несколько просьб к Зеленскому, среди них – модернизация железнодорожной колеи и возобновление работы аэропорта.



Также мэр Мариуполя во время выступления продемонстрировал президенту и другим высокопоставленным чиновниками план с предложениями на 2021 год.

«Ну, а проблемы, которые накопились не за один десяток лет, Владимир Александрович, – и в медицине, и в образовании, и в профобразовании, – решить, даже эффективно, очень трудно получается, и хотели попросить Вас, чтобы в будущем бюджетном году в рамках децентрализации увеличить ПДФО (налог с доходов физических лиц – ред.), чтобы "Велике будівництво" ворвалось в наши города!», – на подъеме произнес мэр Мариуполя и вызвал улыбки присутствующих. Зеленский с трудом сдерживался от смеха.



Президент с юмором отметил, что заседание пора заканчивать, иначе «бюджета не хватит». Также он в шутку предложил назначить мэра Мариуполя представителем Украины в МВФ.



«Прекрасное предложение было от нашего коллеги, он сказал, что господина Бойченко надо сделать министром финансов Украины. Хотя есть и другая идея – отправить Вас представителем в Международный валютный фонд», – пошутил Зеленский.