«Добьет» до границы с РФ: На Луганщине в 2021 году откроют новую телевизионную вышку

В 2021 году в Луганской области будет завершено строительство новой телевизионной вышки. Ее сигнал охватит всю временно неподконтрольную украинской власти территорию региона. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на заседании Совета развития громад и территорий в четверг в Киеве.



«В прошлом году мы начали, и к 24 августа обязательно откроем телевизионную вышку на 150 метров высотой, которая, наконец, покроет полностью временно оккупированную территорию до границы с Российской Федерацией», – сказал Гайдай.



Он также рассказал, что в 2021 году планируется отремонтировать все основные дороги Луганской области.



«Такого люди не видели очень много лет еще задолго до военной агрессии Российской Федерации», – отметил Гайдай.



По словам главы области, в планах много больших проектов, в частности, строительство железнодорожной ветки, а также создание областной больницы, которой сейчас в регионе нет.



Кроме того, будет реализован проект восстановления Попаснянского водоканала, к финансированию которого привлечено 75 миллионов евро международных средств.



«Иностранных инвестиций на Луганщину в 2021 году будет получено более 10 миллиардов гривен», – добавил Сергей Гайдай.

Строительство новой телевышки в Попаснянском районе на Луганщине анонсировали еще в 2018 году. Стоимость проекта оценивалась в 23,7 миллиона гривен.



Как сообщали в Луганской областной военно-гражданской администрации, проект строительства радиотелевизионной башни стал победителем на конкурсном отборе проектов регионального развития. К его реализации привлекались средства госбюджета от Европейского Союза.