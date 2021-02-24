«Большая достройка». Глава ДонОГА рассказал, что при Зеленском возводили то, что не успели при Порошенко

Реализация программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в Донецкой области в 2020 году частично заключалась в том, чтобы достроить те объекты инфраструктуры, которые не были возведены в период президентства Петра Порошенко.



Об это рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время выступления на форуме «Украина 30. Инфраструктура» в среду.



«Я не буду говорить, что это были исключительно новострои. Часть этих проектов — это была "большая достройка", как я в шутку называл. Это проекты 2016-2017 годов проектирования», — отметил глава области.



В частности, как отметил Кириленко, так достраивали и реконструировали школы «те, которые не имели возможности достроить и степень готовности была ниже 30%».

Читайте также: Зеленский пообещал построить новый аэропорт для Донбасса

В рамках программы «Большое строительство» в 2020 году в Донецкой области открыты 5 стадионов, два из которых в Краматорске, по одному в Славянске, Волновахе и Селидово. Также в Краматорске была достроена ледовая арена.



Было построено 8 приемных отделений больниц (Волноваха, Селидово Славянск, Краматорск, Константиновка и три в Мариуполе). Также было завершено строительство в прошлом году трех отделений в Бахмуте, Покровске и Доброполье.



Провели капитальный ремонт 5 школ (Желанное, Селидово, Северск, Никольское, Красногоровка) и 5 детских садов (Мариуполь, Краматорск и три в Бахмуте).



Также было отремонтировано 93 километра дорог областного значения и четыре моста.



В 2021 году в Донецкой области будет построено минимум 25 объектов социальной инфраструктуры в рамках «Большой стройки», проанонсировал глава ДонОГА.



Смотрите также:



