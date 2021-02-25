Резников: Радиация дошла до горизонта питьевой воды на Донбассе

Радиоактивная вода дошла до горизонта питьевой воды в Донецкой области из-за затопления шахты «Юнком» группировкой «ДНР». Об этом заявил вице-премьерминистр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Дом».



«Председатель ОБСЕ господин Рама письменно ответил на моё обращение о том, что» мы видим огромные риски техногенной катастрофы, связанные с радиационным загрязнением «. Напомню, что есть шахта» Юный коммунар «, где в 1970-х годах был ядерный взрыв. Они не заботятся о ней, не откачивают воду и, по нашей информации, радиоактивная вода дошла до слоя питьевой воды », - сообщил Резников.



Он добавил, что загрязнение воды радиацией угрожает не только ОРДЛО, но и России. Кроме того, загрязненная вода может попасть в Черное море, «а это уже риск для всего европейского сообщества».



«Поэтому мы требуем допустить туда мониторинговую миссию МАГАТЭ, но россияне, имеющие существенный контроль на оккупированных территориях, пока препятствуют этому. Даже в ТКГ отказываются обсуждать это», — сказал Резников.

Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только из-за последствий минного загрязнения, но и в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями группировки «ДНР». При этом РФ не спешит соглашаться на отправку мониторинговой экомиссии в ОРДЛО. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН.