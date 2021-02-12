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Москва игнорирует запрос о мониторинге радиации в ОРДЛО. Провести его может только МАГАТЭ

12 февраля 2021, 10:20

Москва игнорирует запрос о мониторинге радиации в ОРДЛО. Провести его может только МАГАТЭ

Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только из-за последствий минного загрязнения, но и в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями группировки «ДНР». При этом РФ не спешит соглашаться на отправку мониторинговой экомиссии в ОРДЛО. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН 11 февраля.

Речь идет об угрозе радиационного загрязнения, которая возникла после того, как почти три года назад оккупационная администрация в Донецке прекратила откачку воды с объекта «Кливаж» на шахте «Юнком». В 1979 году на шахте провели ядерный взрыв — в земле образовалась полость, из которой до 2018 года откачивали воду, чтобы радиация не поднялась на поверхность. Добыча угля на предприятии не ведется с 2001 года. Несмотря на протесты жителей ближнего села Бунге, в апреле 2018 года группировка «ДНР» прекратила водоотлив и перевела предприятие в «мокрую» консервацию (затопила).

Леонид Кравчук на заседании Совбеза ООН 11 февраля, которое проходило по видеосвязи

Кравчук вслед за экологами утверждает, что радиация уже проникает в горизонты питьевой воды. При этом фактической информации о ситуации с радиационным загрязнением на Донбассе нет, в связи с чем Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной властям территории. Вследствие вооруженного конфликта МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал, напомнил глава делегации Украины в ТКГ.

«Украина предпринимает конкретные усилия, но до сих пор мы не получили ответа российской стороны на наш соответствующий запрос, что вызывает у нас глубокую озабоченность», — сообщил Кравчук Совету безопасности ООН.

В МАГАТЭ «Новостям Донбасса» подтвердили, что вопрос о шахте «Юнком» поднимался во время онлайн-встречи вице-премьера Украины, главы Минреинтеграции Алексея Резникова и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Обсуждение этого вопроса с Украиной продолжается, добавили в Агентстве. При этом в отечественном МИД уверяют, что между Киевом и МАГАТЭ регулярно происходит обмен информацией о ситуации с ядерными объектами на временно оккупированных территориях: «В частности, вопросы радиационной безопасности на всей территории Украины обсуждаются во время контактов представителей Правительства Украины с руководством МАГАТЭ», — говорится в ответе ведомства на запрос НД.

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Тем временем реальная ситуация с уровнем радиации в воде и почве по обе стороны линии соприкосновения на сегодня неизвестна, говорят в Украинской природоохранной группе UNCG. Коллеги из общественной организации «Екодія» добавляют, что проблема шахтной воды, которая негативно влияет на природу, есть практически в каждом шахтерском городе.

«В некоторых действующих и закрытых шахтах постоянно работают насосы, которые откачивают воду. Этот процесс является непрерывным, 24/7, по сути — вечным. Когда случаются аварии и насосы останавливаются — грязная шахтная вода может попасть в подземные резервуары воды и наземные воды, отравляя их. Также, если населенные пункты находятся очень близко к такой шахте, местные дома начинает подтапливать», — объясняет руководитель отдела энергетики Центра экологических инициатив «Екодія» Константин Криницкий.

Ссылаясь на европейский опыт, Криницкий отмечает, что шахтную воду можно использовать повторно: «Во-первых, это могут быть проекты по очистке шахтной воды и использования ее для технических нужд или даже для подачи в сеть. А также использование этой воды для тепловой генерации путем установления тепловых насосов».

В мае 2020 году на национальном уровне был создан Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов и началась разработка государственной программы по трансформации угольных регионов до 2030 года. Основная рекомендация экоорганизации правительству состоит в том, чтобы вопрос шахтной воды и альтернативных проектов по ее использованию закладывались и принимались во внимание при разработке подобных программ.

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«Ведь такие проекты могут как создать новые рабочие места, что будет очень актуальным для регионов после закрытия шахт, так и решит конкретные вопросы, например, тепло. Поскольку многие шахтерские города все еще отапливаются с помощью угля, это негативно влияет на здоровье населения и окружающую среду», — подытожил Криницкий.

В декабре 2020 года МАГАТЭ обратилось к Украине с запросом о проведении инспекции на временно оккупированных территориях. Как пояснил советник по информполитики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, инспекция ядерных объектов — зона исключительных полномочий МАГАТЭ, поэтому экологическая инспекция под эгидой ОБСЕ не сможет провести такой мониторинг: «МАГАТЭ обратилось в декабре о проведении инспекции в ОРДЛО, мы официально передали информацию РФ, ответа нет», — сообщил Арестович.

В соответствии с Соглашением между Украиной и МАГАТЭ, финансовые расходы на мониторинговую миссию лягут на плечи Агентства. При этом не ясно, кто будет гарантировать безопасность участников возможной миссии, ведь Соглашение не предусматривает ситуаций, связанных с вооруженными конфликтами. По словам Арестовича, украинская сторона не может предоставлять гарантии безопасности на оккупированных территориях. В отличие от РФ, которая контролирует незаконные вооруженные формирования.

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Юнокоммунаровск Бунге шахта Юнком
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Оон магатэ ДНР Трехсторонняя контактная группа
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