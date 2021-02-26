В Мариуполе работники судоремонтного завода митинговали во время сессии горсовета

В Мариуполе около полусотни работников Азовского судоремонтного завода вышли на акцию протеста к Левобережной райадминистрации, где проходит сессия городского совета. Об этом сообщает MRPL. CITY.



К сотрудникам АСРЗ вышел заместитель городского головы Сергей Захаров. Он пообещал, что городская власть в рамках своих полномочий постарается решить проблему с блокированием причала.



«Мы хотим сохранить предприятие и трудовой коллектив. Для нас это не просто налоги, это социальная жизнь города. Мы сделаем все, чтобы предприятие заработало. Переговорим с капитаном [Мариупольского морского порта], почему заблокирован причал», — отметил он.

Работа ООО «АСРЗ» парализована уже месяц из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса. Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.



Вчера работники Азовского судоремонтного завода перекрыли дорогу, протестуя из-за проблем предприятия. Без работы могут остаться порядка 500 человек.