Лидеры стран ЕС договорились о введении сертификатов вакцинации

Лидеры стран-членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы, передает РБК.



«Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное», — отметила Меркель.



Канцлер добавила, что для проработки технических вопросов создания системы электронных документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.



По ее словам, Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Подобные документы внедрят и другие страны ЕС, после чего Еврокомиссия сделает их совместимыми.



Договориться о совместном признании «паспорта вакцинированного» пытается и Эстония. Советник госканцелярии Мартен Каэватс сообщил, что Таллин хочет создать безопасную зону для перемещения граждан между Эстонией, Швецией, Финляндией, Латвией и Литвой.



Ранее в феврале Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам вводить специальные сертификаты вакцинированных, которые будут использоваться при международных поездках.

Ранее в украинском минздраве сообщили, что прежде чем принимать какие-то решения о введении «ковид-паспортов», Украина хочет посмотреть на реакцию в мире. В ведомстве пояснили: если в мире введут не специальная «ковид-паспорт», а просто справку о вакцинации от коронавируса, то Украина уже имеет механизм ее печати и выдачи.