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СНБО поручил Кабмину написать законопроект о выявлении украинцев с двойным гражданством

26 февраля 2021, 19:09

СНБО поручил Кабмину написать законопроект о выявлении украинцев с двойным гражданством

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в течение двух месяцев подготовить законопроект, который позволит установить украинцев с двойным гражданством.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Он отметил, что Украина двигается «к цивилизованным странам, которые позволяют двойное гражданство». При этом Данилов добавил, что в этой связи есть вызовы со стороны России.

В частности он напомнил, что глава Минобороны, МВД и СБУ времен президентства Виктора Януковича были гражданами РФ. «Мы не можем этого допустить в будущем. У нас есть вызовы и по другим странам», — подчеркнул Данилов, объясняя необходимость написания законопроекта.

Отдельно секретарь СНБО напомнил об организованной Россией паспортизации в отдельных районах Донбассе и в Крыму.

Отдельно секретарь СНБО напомнил об организованной Россией паспортизации в отдельных районах Донбассе и в Крыму. «Те люди, которые сегодня принудительно получают гражданство на оккупированных территориях Крыма и части Донецкой и Луганской области, мы считаем, что они, условно говоря, получают "аусвайсы", которые дают им возможность жить на тех территориях», — подчеркнул он.

Данилов выразил уверенность, что после деоккупации эти люди «откажутся от этих бумажек».

В конце января группа депутатов от правящей фракции «Слуга народа» уже зарегистрировала законопроект, которым предлагается разрешить иметь двойное гражданство в Украине. Законопроект допускает двойное гражданство и с Россией, хотя ранее представители украинской власти такую идею не рассматривали. При этом в документе для владельцев российских паспортов предусмотрены ограничения, поскольку РФ осуществляет агрессию против Украины.

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