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Раде предложили разрешить двойное гражданство в Украине. Владельцев паспортов РФ хотят ограничить в правах

27 января 2021, 15:03

Раде предложили разрешить двойное гражданство в Украине. Владельцев паспортов РФ хотят ограничить в правах

Группа депутатов от правящей фракции «Слуга народа» зарегистрировала законопроект, которым предлагается разрешить иметь двойное гражданство в Украине.

Документом предлагается внести изменения в закон «О гражданстве», чтобы предоставить украинцам право получать гражданство иностранного государства без потери гражданства Украины. Также иностранцы смогут получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Законопроект допускает двойное гражданство и с Россией, хотя ранее представители украинской власти такую идею не рассматривала. При этом в документе для владельцев российских паспортов предусмотрены ограничения, поскольку РФ осуществляет агрессию против Украины.

Авторы предлагают предоставить Совету национальной безопасности и обороны дать возможность наделять иностранное государство статусом «страна-агрессор».

У гражданина Украины, имеющего гражданство такой страны, будут приостановлены избирательные права. Такой человек не сможет проголосовать на выборах или быть избранным до отмены такого статуса или отказа от гражданства страны-агрессора.

Авторы законопроекта предлагают такую норму в связи с действиями России на Донбассе, которая продолжает выдавать свои паспорта жителям неподконтрольных территорий. «Если они не будут иметь таких прав, то нет смысла у страны-агрессора попытаться повлиять на их волеизъявление или участие в политической жизни», — сказал один из создателей законопроекта Олег Дунда на брифинге в Верховной Раде.

Кроме того, предлагается ввести декларирование о наличии или отсутствии любого иностранного гражданства и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств. Авторы законопроекта предлагают ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований о декларировании наличия иностранного гражданства.

Документ предлагает также предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.

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