Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине фиксируют более 8 тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд

27 февраля 2021, 08:26

В Украине фиксируют более 8 тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд

За минувшие сутки, 26 февраля, в Украине выявили 8 172 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 4 766 человек выздоровели, а 151 умер.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 342 016 заболевших ковидом. Из них 1 168 321 человек выздоровел, а 25 893 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

В пятницу было проведено 86 924 тестирования на ковид.

В целом в Украине уже третий день подряд фиксируют более 8 тысяч новых заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 8 003 новых случаях, а позавчера — о 8 147.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:43
«ЛНР» заявила о четырех умерших и 31 новом случае COVID-19
23:30
УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
21:26
Волонтеры опубликовали фото российской радиолокационной станции у боевиков под Луганском
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
10:46
Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине
все новости
11:56
Более 3 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19
11:25
Как «русская весна» привела айтишника в депутаты? Вот его история ►
10:53
Украина в ТКГ призвала партнеров отреагировать на обстрелы боевиков
09:54
Новый канал из орбиты Козака вещал всего один час
09:43
«ЛНР» заявила о четырех умерших и 31 новом случае COVID-19
09:23
Боевики не пропустили в ОРЛО гуманитарную помощь от ООН
09:14
Ситуация в зоне ООС за сутки: 11 пострадавших военных
08:26
В Украине фиксируют более 8 тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд
00:23
В СНБО обещают представить военную стратегию деоккупации Крыма в течение двух недель
23:30
УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля
21:42
Ляшко не согласен, что в Украине «слабенький» темп вакцинации от ковида
20:29
На Донбассе вакцинировали от ковида 90 военных
20:13
McDonald’s хочет открыть ресторан в Мариуполе
19:39
Зеленский сменил представителя Украины в одной из подгрупп ТКГ
все новости
ВИДЕО
Как «русская весна» привела айтишника в депутаты? Вот его история ►
27 февраля, 11:25
«Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
25 февраля, 21:45
Добровольно и бесплатно. Как прошел первый день вакцинации от коронавируса на Донбассе
25 февраля, 21:23
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция