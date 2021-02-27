В Украине фиксируют более 8 тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд

За минувшие сутки, 26 февраля, в Украине выявили 8 172 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 4 766 человек выздоровели, а 151 умер.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 342 016 заболевших ковидом. Из них 1 168 321 человек выздоровел, а 25 893 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.



В пятницу было проведено 86 924 тестирования на ковид.



В целом в Украине уже третий день подряд фиксируют более 8 тысяч новых заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 8 003 новых случаях, а позавчера — о 8 147.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.