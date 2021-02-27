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На Донбассе на противопопехотной мине подорвался украинский военный

27 февраля 2021, 18:15

На Донбассе на противопопехотной мине подорвался украинский военный

Сегодня, 27 февраля, в районе поселка Луганское на Донетчине в результате подрыва на мине получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Север».

Взорвалась противопехотная осколочная мина натяжного действия (ПОМ-2).

Военному оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.

«На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», – добавили в ОТГ «Север».

В пятницу, 26 февраля, в результате обстрелов на Донбассе пострадали десять украинских военнослужащих: шестеро получили осколочные ранения, трое – боевые травмы, один – пулевое ранение. Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Песок, Луганского, Марьинки, Лебединского, Светлодарска и Пивденного. Еще один военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Невельского.

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