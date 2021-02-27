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У нас нет выбора: Кравчук рассказал, что сделает Украина в случае открытой агрессии России

27 февраля 2021, 22:07

У нас нет выбора: Кравчук рассказал, что сделает Украина в случае открытой агрессии России

В случае открытой агрессии России Украине придется защищаться силой. Но чтобы избежать этой угрозы, стране нужно реально стать членом ЕС и НАТО. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью DW.

По его словам, сейчас на Донбассе происходит обострение ситуации, связанное с введением санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и изменением политической ситуации в США и Европе.

«Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала более активно действовать, что Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы за их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. То есть они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу. Плюс, как Европа оценила действия России, как обстоит дело с "Северным потоком – 2", выступления Байдена и его команды  все это вместе сыграло роль. Они поняли, что ситуация – не в их пользу. И они начали показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать», – сказал Кравчук.

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Он считает, что нынешнее обострение нельзя назвать местью за санкции, поскольку Россия давно ведет агрессивную политику по отношению к Украине.

«Это – не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть "под Россией", никогда. Если вспомните основной документ, принятый еще Ельциным, то одним из первых пунктов отмечалось, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. Этот тезис никто не отменял. Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально стать членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине», – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

По мнению Кравчука, Россия «исчерпала возможные ответы» на санкции. «Теперь они делают вид, что там (на Донбассе – Ред.) агрессии нет,  что это – внутреннее дело Украины, а Россия, мол, помогает навести порядок в Украине. Если станет очевидным, что это открытая агрессия, то на открытую агрессию будут открытые действия», – сказал политик.

Он подчеркнул, что Украина выступает за дипломатические действия. «Украина не начнет агрессию. Мы – за политико-дипломатический процесс. Но если Россия начнет масштабную агрессию, мы будем защищаться силой! У нас нет выбора», – констатировал Кравчук.

Он добавил, что в Европе и США в последнее время чувствуется изменение подхода к событиям в Украине.

«Вот приехал Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности – Ред.) из Москвы, и терминология совсем другая. Сам европейский подход стал совсем другой. То, что было при Трампе в США, и при Байдене сейчас – это тоже совсем другая риторика и совсем другие действия. Я не слышал от Трампа никогда того, что за месяц сказал президент Байден о Крыме, о Донбассе, о помощи Украине – и летальное оружие, и помощь всеми средствами и возможностями, чтобы Украина могла защищать свою землю, а Россия ушла с украинской земли», – заключил глава украинской делегации в ТКГ.

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