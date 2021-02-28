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Врачи объяснили, почему приходится утилизировать неиспользованные дозы COVID-вакцины

28 февраля 2021, 11:49

Врачи объяснили, почему приходится утилизировать неиспользованные дозы COVID-вакцины

Из-за жестких правил и особенностей упаковки препарата в некоторых областях приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня. В каждой ампуле — 10 доз. Об этом в комментарии телеканалу «Дом» рассказала инфекционистка Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

«Раскрывается ампула и прокалывается иглой. С этого момента хранение флакона должно быть не более 6 часов. В первый день у нас вакцинировали 54 человека и 6 доз утилизировали», — отметила она.

В Минздраве говорят, что не запрещают использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации. Чтобы не было недопонимания на местах — в регионы направили письменные инструкции.

«Мы сейчас пропишем такие алгоритмы для мобильных бригад, что если у вас есть несколько желающих, и у вас остались, к примеру, три дозы, то мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет. Если таких пациентов несколько — первым будет тот, имеет сопутствующие болезни», — подчеркнул глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

В целом, вакцинировали от коронавируса за три дня более 3 тысяч украинцев. Вакцинацию сейчас проводят 33 мобильные бригады. За прошедшие сутки, 27 февраля, в Украине привили 90 человек.

Также началась вакцинация военнослужащих в Луганской области. Из 14 300 доз вакцины Covishield, которые получила область, 6800 доз направлены именно для иммунизации этой категории. Сначала иммунизацию пройдут военные медики, а затем — все представители силовых ведомств.

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