На Луганщину пришла первая партия вакцины от COVID-19. Уже делают прививки

В Луганскую область поступила вакцина против COVID-19, объем первой поставки – 14300 доз, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Дополнительно с вакциной получены инъекционные стерильные шприцы и контейнеры для сбора игл и медицинских отходов.



В Луганской ОГА отметили, что на первом этапе будут вакцинироваться медработники мобильных бригад по вакцинации (20 человек), врачи и средний медперсонал больниц, которые принимают пациентов с ковидом (4300 человек), все работники экстренной медицинской помощи, включая водителей (476 человек) и все работники лабораторий, проводящих исследования на коронавирус.



Также на первом этапе будут провакцинированы люди, которые находятся в специализированных учреждениях – интернатах, домах престарелых – и работники этих учреждений, всего 1575 человек.



Кроме того, предусмотрена вакцинация около 4000 военнослужащих в составе операции Объединенных сил.



Как сообщили в Луганской ОГА, первый этап вакцинации будут осуществлять 4 мобильные бригады.



Первыми в области прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) получили медицинская сестра мобильной бригады КНП «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи» Людмила Глущенко и врач-кардиоревматолог КНП «Луганская областная детская клиническая больница» Сергей Пономарев.

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В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля.



Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.



На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.



Донецкая область 25 февраля получила первую партию вакцины от коронавируса. Часть доз вакцины направлена военнослужащим, а гражданские получат 14 тысяч доз препарата. Вакцинация начинается с Бахмутского района.



В конце января подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении первой партии вакцины «Спутник V». Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.