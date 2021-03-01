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В ТКГ рассказали, какие ядерные объекты на Донбассе должно проверить МАГАТЭ

01 марта 2021, 10:28

В ТКГ рассказали, какие ядерные объекты на Донбассе должно проверить МАГАТЭ

Кроме шахты «Юнком», на которой произошел ядерный взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должно проверить МАГАТЭ. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Есть еще два ядерных объекта, которые есть в перечне МАГАТЭ и которые должны быть периодически инспектируемы. Это одно медицинское учреждение в Луганске, и какой-то исследовательский аппарат в Донецке, содержащий радиоактивные материалы. Сейчас пришло время контроля МАГАТЭ», — сказал Арестович.

По словам спикера украинской делегации, МАГАТЭ считает вопрос ответственностью Украины, поэтому обратилось к Киеву, который, в свою очередь, начал переговоры с РФ о проведении инспекции.

«Даже на последнем заседании Кравчук лично попросил Грызлова. Грызлов сказал — "это "ЛНР" и "ДНР" должны решать". Все, как всегда, и сводится к одному... Я думаю, будет усиленно давление еще и по этому направлению», — говорит Арестович.

Он также сообщил, что сейчас общественная организация совместно с международными институтами занимается исследованием влияния грунтовых вод на ситуацию. Результаты исследования будут представлены в мае.

«Тогда мы будем иметь официальные результаты, что там происходит с грунтовыми водами на Донбассе, в том числе и с этой шахтой», — добавил он.

В начале февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что временно оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов, поскольку в шахте

«Юнком», в которой проводили ядерный взрыв, не откачивают воду.По его словам, из-за российской агрессии, МАГАТЭ не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.

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