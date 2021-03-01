Кроме шахты «Юнком», на которой произошел ядерный взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должно проверить МАГАТЭ. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Есть еще два ядерных объекта, которые есть в перечне МАГАТЭ и которые должны быть периодически инспектируемы. Это одно медицинское учреждение в Луганске, и какой-то исследовательский аппарат в Донецке, содержащий радиоактивные материалы. Сейчас пришло время контроля МАГАТЭ», — сказал Арестович.



По словам спикера украинской делегации, МАГАТЭ считает вопрос ответственностью Украины, поэтому обратилось к Киеву, который, в свою очередь, начал переговоры с РФ о проведении инспекции.



«Даже на последнем заседании Кравчук лично попросил Грызлова. Грызлов сказал — "это "ЛНР" и "ДНР" должны решать". Все, как всегда, и сводится к одному... Я думаю, будет усиленно давление еще и по этому направлению», — говорит Арестович.



Он также сообщил, что сейчас общественная организация совместно с международными институтами занимается исследованием влияния грунтовых вод на ситуацию. Результаты исследования будут представлены в мае.



«Тогда мы будем иметь официальные результаты, что там происходит с грунтовыми водами на Донбассе, в том числе и с этой шахтой», — добавил он.

В начале февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что временно оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов, поскольку в шахте



«Юнком», в которой проводили ядерный взрыв, не откачивают воду.По его словам, из-за российской агрессии, МАГАТЭ не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.