В Донецкой ОГА рассказали о самочувствии вакцинированных от ковида 

По состоянию на 1 марта состояние тех, кто вакцинировался от коронавируса, удовлетворительное. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Александр Педенко.



«Было зарегистрировано несколько случаев, на следующий день после прививки, реакций, которые являются вполне естественными — это повышение температуры или некоторый дискомфорт в области введения вакцины. Но в течение трех суток все эти симптомы исчезли бесследно», — отметил Педенко.



Также он сообщил, что в области уже привито 250 человек, из которых 80 — медицинские работники Бахмутского района и 170 медицинских работников и военных Вооруженных сил Украины.



Вакцинация от ковида на подконтрольной Украине части Донецкой области стартовала 25 февраля.