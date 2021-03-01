В Украине стартовала онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса. Как записаться

С сегодняшнего дня, 1 марта, украинцы смогут записываться на вакцинацию от COVID-19 через приложение или портал «Дія», а также по телефону горячей линии Минздрава 0-800-60-20-19.



Для того, чтобы стать в электронную очередь, нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID.



Затем в разделе «Услуги» нужно выбрать пункт «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19». После этого в списке нужно выбрать категорию, к которой вы относитесь, и указать место проживания.



Когда вакцина будет доступна, пользователь дополнительно сможет выбрать удобную дату, время и пункт вакцинации.



При этом работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться. Работодатель самостоятельно их внесет в списки и сообщит о дате прививки.



С детальной информацией об электронной очереди на вакцинацию можно ознакомиться на портале «Дія».



Вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля.