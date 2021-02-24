Первым украинцем, который официально вакцинирован от коронавируса, стал доктор из Черкасс Евгений Горенко.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства.



«В Черкассах у нас уже 10 человек вакцинировано. Первым был доктор-реаниматолог Евгений Горенко», — сказал министр.



Вчера в страну прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз вакцины Covishield, выпущенной в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



Степанов напомнил, что сегодня вакцинация от ковида начнется в 7 областях Украины. Завтра делать уколы начнут в остальных регионах. Первыми будут привиты медики ковидных больниц.



Черкасская область первой в Украине получила вакцину от коронавируса.

Фото: Александр Скичко / Facebook

Фотографию с первым вакцинированным, доктором Евгением Горенко, опубликовал глава облгосадминистрации Александр Скичко.







Вакцинация подразумевает, что прививка делается человеку дважды с интервалом в 28 дней.



Онлайн-запись на вакцинацию от ковида стартует в Украине с 1 марта. С планом иммунизации можно ознакомиться здесь.