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В Украине за сутки выявили более пяти тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровели почти столько же

02 марта 2021, 08:25

В Украине за сутки выявили более пяти тысяч заболевших коронавирусом. Выздоровели почти столько же

За минувшие сутки, 1 марта, в Украине выявили 5 336 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 5 194 человек выздоровели, а 162 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 357 470 заболевших. Из них 1 176 918 человек выздоровели, а 26 212 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Вчера было проведено 54 994 тестирования.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Днем ранее сообщалось о 4 285 заболевших ковидом.

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