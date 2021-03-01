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Чуть более четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за воскресенье

01 марта 2021, 08:27

Чуть более четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за воскресенье

За минувшие сутки, 28 февраля, в Украине выявили 4 285 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 1 701, а 68 ранее заболевших умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 352 134 заболевших ковидом. Из них 1 171 724 человек выздоровели, а 26 050 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Вчера было проведено 23 066 тестов на коронавирус.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Днем ранее сообщалось о 5 833 заболевших ковидом.

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