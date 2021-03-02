ГПСУ: В прошлом году гуманитарные организации отправили на Донбасс более 4 тысяч тонн помощи

В прошлом году на временно оккупированную территорию Донбасса гуманитарные организации отправили более 4,6 тысячи тонн помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



В составе грузов — 1,9 тысячи тонн продуктовых наборов, более 200 тонн товаров медицинского назначения, более 470 тонн средств гигиены, а также хозяйственные, промышленные, электротовары, оборудование, бытовую химию, посуду, семена и прочее.



Отмечается, что в целом в прошлом году украинские пограничники оформили на КПВВ 76 автоколонн с гуманитарными грузами от Красного Креста, УВКБ ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и других организаций.



В этом году в ОРДЛО перевезли почти 535 тонн гуманитарных грузов, преимущественно продуктов питания.

Так, 18 и 19 февраля 16 грузовиков последовало через КПВВ «Новотроицкое» в Донецк. Эти автоколонны следовали от УВКБ ООН и Международного комитета Красного Креста. Они доставили более 145 тонн товаров медицинского назначения, мебели, стройматериалов, бытовой техники, продуктов питания и гигиенических наборов.



По подсчетам погранведомства, Россия в прошлом году направила 5 колонн, в общем — 64 грузовика.



«Российская "помощь" направлялась, конечно, с нарушением норм международного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей. Эти колонны следуют через неподконтрольный Украине участок границы без надлежащего оформления. Что именно перевозят машины точно не известно, ведь контролирующие органы Украины могут только визуально наблюдать за проездом таких "гумконвоев"», — говорится в сообщении.

Вчера 11 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН проехали через КПВВ «Счастье» в сторону неподконтрольного украинским властям Луганска. Это первая гуманитарная помощь, которая была направлена через этот пункт пропуска.



По данным украинской стороны, 26 февраля этот гуманитарный груз от ООН незаконные вооруженные формирования не пропустили в сторону Луганска. В свою очередь группировка «ЛНР» утверждала, что ждала этот груз только 1 марта.