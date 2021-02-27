Боевики не пропустили в ОРЛО гуманитарную помощь от ООН

Боевики группировки «ЛНР» не пропустили в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) 11 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Гуманитарную помощь весом примерно 136 тонн намеревались провезти в ОРЛО через КПВВ «Счастье». Груз был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.



«В настоящее время принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины», — говорится в сообщении.