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Боевики не пропустили в ОРЛО гуманитарную помощь от ООН

27 февраля 2021, 09:23

Боевики не пропустили в ОРЛО гуманитарную помощь от ООН

Боевики группировки «ЛНР» не пропустили в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) 11 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Гуманитарную помощь весом примерно 136 тонн намеревались провезти в ОРЛО через КПВВ «Счастье». Груз был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.

«В настоящее время принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины», — говорится в сообщении.

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