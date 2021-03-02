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Жителей ОРДЛО могут вакцинировать от коронавируса на КПВВ

02 марта 2021, 17:47

Жителей ОРДЛО могут вакцинировать от коронавируса на КПВВ

Минреинтеграции вместе с Минздравом ищет пути, как вакцинировать жителей оккупированных территорий на подконтрольной территории. Планируется, что это можно будет сделать на пунктах пропуска. Об этом рассказала замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук, передает «Вільне радіо».

«У нас было уже не одно совещание, а конструктивное общение с минздравом о том, чтобы люди, которые живут в ОРДЛО, имели возможность начать вакцинацию вместе с другими украинцами, непосредственно это касается категории 60+. Мы сейчас разрабатываем алгоритм, как это можно обеспечить вдоль линии соприкосновения», — сказала она.

Замминистра добавила, что проводить вакцинацией могут быть мобильные бригады или непосредственно в сервисных зонах на КПВВ в медкабинетах.

При этом Драганчук подчеркнула, что не от министерства зависит, «кто именно сможет выехать и эти услуги получить».

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от коронавируса жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма на третьем этапе иммунизации — ориентировочно это апрель текущего года.

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